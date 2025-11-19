 1.069

Weil Rettungsfahrzeug anrollte: Crash auf A17 bei Dresden - Vollsperrung

Zeitweise ging hier nichts mehr: Am späten Mittwochnachmittag musste auf der A17 die Richtungsfahrbahn Prag voll gesperrt werden.

Von Maximilian Schiffhorst

Das Ausweichmanöver eines Lkws hatte am Mittwochnachmittag auf der A17 einen Unfall zur Folge.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte ein Lkw gegen 17.30 Uhr unvermittelt die Fahrspur gewechselt, um einem auffahrenden Notarztfahrzeug Platz zu machen.

Daraufhin krachte ein BMW in den Sattelauflieger. Der Fahrer (25) zog sich Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Trucker (47) hingegen blieb unverletzt.

Die Feuerwehr war vor Ort und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf.

Am BMW entstand offenbar Totalschaden, der Lkw dagegen wurde nur leicht im Heckbereich demoliert.

Schwer gezeichnet steht der beteiligte BMW nach dem Crash da.
Rund eine Stunde lang war der Verkehr in Richtung tschechische Grenze unterbrochen. Es bildete sich ein langer Stau bis zur Anschlussstelle Prohlis. Danach konnte eine Teilfreigabe erfolgen.

