Lkw in Schilderwagen gekracht: Stundenlange Vollsperrung auf A17 nahe Dresden!

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A17 in Richtung Dresden stundenlang dicht! Wegen eines Unfalls musste die Fahrbahn am Mittwochmittag voll gesperrt werden.

Von Maximilian Schiffhorst

Pirna - A17 in Richtung Dresden stundenlang dicht! Wegen eines Unfalls musste die Fahrbahn am Mittwochmittag voll gesperrt werden.

Ein Unfall hat den Verkehr am Mittwochmittag auf der A17 bei Pirna in Richtung Dresden zum Erliegen gebracht.
Ein Unfall hat den Verkehr am Mittwochmittag auf der A17 bei Pirna in Richtung Dresden zum Erliegen gebracht.  © Marko Förster

Wie Polizei-Sprecher Marko Laske (52) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war ein Lkw in Höhe der Anschlussstelle Pirna mit einer Baustellenabsperrung kollidiert, wobei diese beschädigt worden sei.

"Der Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Richtungsfahrbahn seit 13.15 Uhr gesperrt", so Laske weiter. Der Verkehr sei über die Anschlussstelle Pirna abgeleitet worden.

Fotos vom Unfallort zeigen, dass der Sattelzug in einen Schilderwagen gekracht ist. Dieser sollte offenbar eine Tagesbaustelle absichern.

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Zunächst musste eine Spezialfirma die Fahrbahn reinigen, bevor um 16.15 Uhr die linke Spur freigegeben werden konnte. "Auf dem rechten Streifen laufen noch Bergungsarbeiten", erklärte die Polizei am späteren Nachmittag.

Ein Lkw krachte auf der rechten Spur in einen Schilderwagen.
Ein Lkw krachte auf der rechten Spur in einen Schilderwagen.  © Marko Förster
Das Führerhaus des Sattelzugs war infolge des heftigen Aufpralls stark demoliert.
Das Führerhaus des Sattelzugs war infolge des heftigen Aufpralls stark demoliert.  © Marko Förster
Ein Spezialfahrzeug reinigte die Fahrbahn.
Ein Spezialfahrzeug reinigte die Fahrbahn.  © Marko Förster

Unfallursache und Sachschaden sind noch unklar. Laute ADAC staut es sich zeitweise über sieben Kilometer. Verkehrsteilnehmer mussten mit einem Zeitverlust von mindestens einer Stunde rechnen.

Erstmeldung vom 8. Juli, 14.39 Uhr. Letzte Aktualisierung am 8. Juli, 17.01 Uhr.

Titelfoto: Montage: Marko Förster (2)

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