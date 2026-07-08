Lkw in Schilderwagen gekracht: Stundenlange Vollsperrung auf A17 nahe Dresden!

Pirna - A17 in Richtung Dresden stundenlang dicht! Wegen eines Unfalls musste die Fahrbahn am Mittwochmittag voll gesperrt werden.

Ein Unfall hat den Verkehr am Mittwochmittag auf der A17 bei Pirna in Richtung Dresden zum Erliegen gebracht. © Marko Förster

Wie Polizei-Sprecher Marko Laske (52) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war ein Lkw in Höhe der Anschlussstelle Pirna mit einer Baustellenabsperrung kollidiert, wobei diese beschädigt worden sei.

"Der Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Richtungsfahrbahn seit 13.15 Uhr gesperrt", so Laske weiter. Der Verkehr sei über die Anschlussstelle Pirna abgeleitet worden.

Fotos vom Unfallort zeigen, dass der Sattelzug in einen Schilderwagen gekracht ist. Dieser sollte offenbar eine Tagesbaustelle absichern.

Zunächst musste eine Spezialfirma die Fahrbahn reinigen, bevor um 16.15 Uhr die linke Spur freigegeben werden konnte. "Auf dem rechten Streifen laufen noch Bergungsarbeiten", erklärte die Polizei am späteren Nachmittag.