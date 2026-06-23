Tragische Oldtimer-Ausfahrt: Übersah Ferrari-Fahrer die Verengung?

Pirna/Heidenau - Tragisches Ende einer Oldtimer-Ausfahrt: Die Dresdner Jörg K. (85) und Undine K. (67) waren am Sonntagabend mit einem Ferrari-Oldtimer unterwegs nach Hause. Bei einem Unfall zogen sie sich schwere Verletzungen zu , auch das wertvolle Auto war nachher schrottreif.

Mit einem Oldtimer-Ferrari verunglückten am Sonntagabend zwei Dresdner auf der Autobahn 17. © Marko Förster

Hatte er die Verengung zu spät gesehen? Kurz nach der Abfahrt Heidenau werden auf der A17 aus drei Spuren zwei. Gegen 18 Uhr schoss Jörg K. dort mit seinem Ferrari 328 GTS auf die Sperrfläche, streifte die Mittelleitplanke und schoss über alle Spuren nach rechts in den Straßengraben.

Obwohl dabei keine anderen Autos gerammt wurden, ging der Unfall für die beiden furchtbar aus: Undine K. war in dem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem die Retter sie befreit hatten, brachte der Rettungshubschrauber sie ins Krankenhaus. Auch Jörg K. kam mit schweren Verletzungen in die Klinik.

Der Oldtimer musste abgeschleppt werden, die Polizei beziffert den Schaden auf 100.000 Euro.