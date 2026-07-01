Transporter brennt komplett aus: Verkehr auf A17 Richtung Prag eingeschränkt

Bahretal - Ein Kleintransporter ist auf der A17 in Richtung Prag zwischen Pirna und Bahretal in Brand geraten.

Der Kleintransporter brannte völlig aus. © Marko Förster

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem Fahrzeugbrand war die Autobahn in Richtung Prag vorübergehend voll gesperrt. Einsatzkräfte löschten das Feuer.