Transporter brennt komplett aus: Verkehr auf A17 Richtung Prag eingeschränkt

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Ein Kleintransporter brannte auf der A17 völlig aus, der Verkehr in Richtung Prag ist eingeschränkt.

Von Sven Bleilefens 

Bahretal - Ein Kleintransporter ist auf der A17 in Richtung Prag zwischen Pirna und Bahretal in Brand geraten.

Der Kleintransporter brannte völlig aus.
Der Kleintransporter brannte völlig aus.  © Marko Förster

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem Fahrzeugbrand war die Autobahn in Richtung Prag vorübergehend voll gesperrt. Einsatzkräfte löschten das Feuer.

Zwischen Pirna und Bahretal fing das Fahrzeug Feuer.
Zwischen Pirna und Bahretal fing das Fahrzeug Feuer.  © Marko Förster

Der Verkehr wird seit 2.50 Uhr über den linken Fahrstreifen geleitet, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Titelfoto: Marko Förster

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