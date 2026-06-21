Ferrari auf A17 bei Dresden verunglückt: Zwei Schwerverletzte

Pirna/Heidenau - Unfall auf der A17 ! Am Sonntagabend musste die Richtungsfahrbahn Dresden zwischen Pirna und Heidenau voll gesperrt werden.

Rettungskräfte mussten sich auf der A17 zwischen Pirna und Heidenau um zwei verunfallte Personen aus einem Ferrari kümmern. © Marko Förster

Ein roter Ferrari war gegen 18 Uhr auf der Autobahn verunglückt und neben der Leitplanke im Graben gelandet, wie Fotos zeigen.

Was genau passiert ist, konnte die Polizei auf TAG24-Nachfrage noch nicht mitteilen. Das Auto sei jedenfalls alleinbeteiligt ins Schleudern geraten.

"Der Fahrer und die Beifahrerin wurden schwer verletzt. Eine Person war eingeklemmt und musste aus dem Wagen befreit werden", erklärte ein Sprecher.

Für die Dauer der Maßnahme waren alle Spuren zunächst unbefahrbar. Anschließend konnte der linke Fahrstreifen, gegen 20.30 Uhr dann auch die rechte Spur wieder freigegeben werden.