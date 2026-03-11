 1.248

Havarie auf der A17: Lkw verliert Flüssigkeit, langer Stau

Flüssigkeit ausgelaufen! Auf der A17 bei Pirna ist ein Lkw havariert, es kommt zum Stau.

Von Benjamin Richter

Auf der A17 haben Polizei und Feuerwehr alle Hände voll zu tun. (Symbolbild)
Auf der A17 haben Polizei und Feuerwehr alle Hände voll zu tun. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch kurz vor 13 Uhr auf der A17 zwischen Pirna und Heidenau.

Auf der Autobahn Richtung Dresden havarierte kurz hinter der Anschlussstelle Pirna ein Sattelzug.

In der Folge trat eine klebrige, Öl-ähnliche Substanz aus dem defekten Lkw aus, die sich quer über die gesamte Fahrbahn verteilte.

Da sich die Reinigungsarbeiten aufwendig gestalten, sind derzeit noch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort.

Die rechte Fahrspur und der Standstreifen mussten gesperrt werden, es bildete sich ein langer Stau.

Stau auf der A17: Fahrbahn muss gründlich gereinigt werden

Warum der Lkw plötzlich die klebrige Flüssigkeit verlor, ist noch unklar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

