Rauch in Dresdner A17-Tunnel: Betriebszentrale muss Sperrung einleiten

Dresden - Behinderungen im Feierabendverkehr: Am Freitagnachmittag sorgte ein Lkw auf der A17 für Probleme.

Eine Rauchentwicklung führte in einem A17-Tunnel Richtung Dresden am Freitagnachmittag zu Sichtbehinderungen. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der Sattelzug gegen 14 Uhr im Tunnel Coschütz (Fahrtrichtung Dresden) mit einem Motorschaden liegengeblieben.

"Dabei kam es zu einer Rauchentwicklung", erklärte Sprecher Lukas Reumund (47). Sichtbehinderungen seien die Folge gewesen.

Die Betriebszentrale habe die rechte Spur sperren müssen.