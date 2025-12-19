1.632
Rauch in Dresdner A17-Tunnel: Betriebszentrale muss Sperrung einleiten
Dresden - Behinderungen im Feierabendverkehr: Am Freitagnachmittag sorgte ein Lkw auf der A17 für Probleme.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der Sattelzug gegen 14 Uhr im Tunnel Coschütz (Fahrtrichtung Dresden) mit einem Motorschaden liegengeblieben.
"Dabei kam es zu einer Rauchentwicklung", erklärte Sprecher Lukas Reumund (47). Sichtbehinderungen seien die Folge gewesen.
Die Betriebszentrale habe die rechte Spur sperren müssen.
Nach rund einer Stunde dann die Entwarnung: Der betroffene Lkw hätte abgeschleppt, der Fahrstreifen wieder freigegeben werden können.
Titelfoto: Steffen Füssel