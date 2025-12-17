Dreier-Kollision auf A17: BMW-Fahrerin und Beifahrer verletzt

Bahretal - Infolge eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden auf der A17 zwei Personen verletzt.

Zwei Insassen im BMW wurden leicht verletzt. © Marko Förster

Am Dienstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, war eine BMW-Fahrerin (25) mit ihrem X2 in Richtung Dresden unterwegs, als sie zwischen Bad Gottleuba und Bahretal einem Transporter-Fahrer (21) ins Heck fuhr, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen erklärte.

Zum Zeitpunkt der Kollision hatte der 21-Jährige gerade zum Überholen eines Lastwagens angesetzt. Infolge des Zusammenstoßes mit der BMW-Fahrerin wurde der Transporter gegen den Lkw eines 53-jährigen Fahrers geschleudert.

Die BMW-Fahrerin sowie ein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Angaben zur Schadenshöhe lagen der Polizei bisher nicht vor.