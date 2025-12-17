Dreier-Kollision auf A17: BMW-Fahrerin und Beifahrer verletzt

Infolge eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden auf der A17 zwei Personen verletzt.

Von Malte Kurtz

Bahretal - Infolge eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden auf der A17 zwei Personen verletzt.

Zwei Insassen im BMW wurden leicht verletzt.
Am Dienstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, war eine BMW-Fahrerin (25) mit ihrem X2 in Richtung Dresden unterwegs, als sie zwischen Bad Gottleuba und Bahretal einem Transporter-Fahrer (21) ins Heck fuhr, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen erklärte.

Zum Zeitpunkt der Kollision hatte der 21-Jährige gerade zum Überholen eines Lastwagens angesetzt. Infolge des Zusammenstoßes mit der BMW-Fahrerin wurde der Transporter gegen den Lkw eines 53-jährigen Fahrers geschleudert.

Die BMW-Fahrerin sowie ein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Angaben zur Schadenshöhe lagen der Polizei bisher nicht vor.

Der Fahrer (21) des Kleintransporters hatte gerade einen Lastwagen überholt, als ihm der BMW hinten reinfuhr.
Auf dem Lastwagen wurden mehrere Autos transportiert. Inwieweit diese im Zuge des Unfalls beschädigt wurden, war noch unklar.
Auf dem Lastwagen wurden mehrere Autos transportiert. Inwieweit diese im Zuge des Unfalls beschädigt wurden, war noch unklar.  © Marko Förster

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie die Front des BMW X2 vor allem auf der Beifahrerseite stark zerbeult wurde. Auch das Heck des Kleintransporters weist eine größere Beule auf. Mehrere Autos, die auf dem Auflieger des Lastwagens transportiert wurden, scheinen auf den ersten Blick unbeschädigt.

