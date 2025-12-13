Heftiger Unfall an A17-Auffahrt: Vier Personen schwer verletzt

Dohna - Am Freitagnachmittag krachte es an der Autobahnauffahrt zur A17 bei Dohna.

Alle vier Insassen wurden durch den Unfall schwer verletzt. © Marko Förster

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr.

Demnach war ein 81-jähriger Fahrer eines roten Ford C-Max gerade von der Autobahn kommend unterwegs, als er beim Abbiegen einem aus Richtung Dohna kommenden VW Golf (Fahrer 60) die Vorfahrt nahm.

Dabei kam es an der Kreuzung zu einer Kollision der Fahrzeuge.

Sowohl die beiden Fahrer, als auch ihre jeweiligen Beifahrerinnen (78 und 56) wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.