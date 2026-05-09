Verletzter bei Unfall an A17-Abfahrt
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Pirna - Ein Unfall an der A17-Abfahrt bei Pirna hat am Samstagvormittag für Verzögerungen gesorgt.
Gegen 11 Uhr sind dort zwei Autos im Bereich des Übergangs auf die B172a miteinander kollidiert.
Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde laut Polizei Dresden eine Person verletzt.
Weitere Infos zum Unfallhergang liegen momentan noch nicht vor, da die Kollegen gerade erst am Unfallort eingetroffen seien, betonte der Sprecher auf Anfrage von TAG24.
Titelfoto: TAG24