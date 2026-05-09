Verletzter bei Unfall an A17-Abfahrt

Pirna - Ein Unfall an der A17-Abfahrt bei Pirna hat am Samstagvormittag für Verzögerungen gesorgt.

Rettungskräfte eilten zum Unfallort und kümmerten sich um eine verletzte Person. © TAG24

Gegen 11 Uhr sind dort zwei Autos im Bereich des Übergangs auf die B172a miteinander kollidiert.

Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde laut Polizei Dresden eine Person verletzt.