Verletzter bei Unfall an A17-Abfahrt

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An der A17-Abfahrt bei Pirna sind am Sonnabend zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Laut Polizei wurde eine Person bei dem Unfall verletzt.

Von Martin Gaitzsch

Pirna - Ein Unfall an der A17-Abfahrt bei Pirna hat am Samstagvormittag für Verzögerungen gesorgt.

Rettungskräfte eilten zum Unfallort und kümmerten sich um eine verletzte Person.
Rettungskräfte eilten zum Unfallort und kümmerten sich um eine verletzte Person.  © TAG24

Gegen 11 Uhr sind dort zwei Autos im Bereich des Übergangs auf die B172a miteinander kollidiert.

Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde laut Polizei Dresden eine Person verletzt.

Weitere Infos zum Unfallhergang liegen momentan noch nicht vor, da die Kollegen gerade erst am Unfallort eingetroffen seien, betonte der Sprecher auf Anfrage von TAG24.

Titelfoto: TAG24

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