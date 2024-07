15.07.2024 11:15 Mann schläft am Steuer ein und kracht in Laster: Beifahrer schwer verletzt

Am heutigen Montag krachte ein Transporter auf der A19 bei Nossentiner Hütte in einen Lkw. Der Fahrer (20) war am Steuer eingeschlafen.

Von Bastian Küsel

Nossentiner Hütte - Heftiger Unfall auf der A19: Am frühen Montagmorgen ist ein 20-Jähriger am Steuer seines Transporters eingeschlafen und im Bereich der Gemeinde Nossentiner Hütte (Mecklenburg-Vorpommern) in einen Lkw gekracht. Am heutigen Montag krachte ein Transporter auf der A19 bei Nossentiner Hütte in einen Lkw. Der Fahrer (20) war am Steuer eingeschlafen. © Polizeiinspektion Güstrow Wie Sprecher Florian Müller von der Polizeiinspektion Güstrow mitteilte, waren die Kollegen der Autobahnpolizei Linstow gegen 4.50 Uhr über den Unfall informiert worden. Nach derzeitigen Kenntnissen war der Transporter in Fahrtrichtung Rostock unterwegs, als der 20-Jährige aufgrund von Übermüdung am Steuer in einen Sekundenschlaf fiel. Der Transporter krachte daraufhin von hinten in einen Laster, wobei der Transporter-Fahrer aus Rumänien leichte Verletzungen erlitt. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde allerdings schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer (55) blieb unverletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher gar keinen Führerschein hat. Außerdem sollen er und sein Beifahrer beide nicht angeschnallt gewesen sein. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der entstandene Schaden dürfte bei mindestens 30.000 Euro liegen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Güstrow