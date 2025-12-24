24 Tonnen Pakete futsch: Lkw brennt auf der A2 komplett aus

Bornstedt - Schwerer Lkw-Brand kurz vor Weihnachten: Am Dienstagabend fielen auf der A2 rund 24 Tonnen Pakete den Flammen zum Opfer.

Auf der A2 brannte ein Lkw vollständig aus. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Uhrsleben

Gegen 18.10 Uhr war ein 50-jähriger Brummifahrer auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs, als er bei Bornstedt (Sachsen-Anhalt) einen Reifenplatzer an seinem Wagen bemerkte.

Er steuerte das Gespann auf den Standstreifen, sah aber, dass sein Anhänger bereits Feuer fing.

Er koppelte die Zugmaschine ab und brachte sich selbst in Sicherheit, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Der 50-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Kameraden der Feuerwehr gingen sofort gegen die Flammen vor, doch der Anhänger brannte vollständig aus. Knapp 24 Tonnen Pakete wurden zerstört.