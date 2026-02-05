Sechs Unfälle an einem Abend! Schnee macht A2 zur Rutsch-Piste

Hohe Börde - Am Donnerstagnachmittag und -abend krachte es ein halbes Dutzend Mal auf der A2 . Die Eisglätte forderte insgesamt vier Verletzte.

Auf der A2 herrschen sehr rutschige Bedingungen. © Christoph Reichwein/dpa

Der andauernde Schnee und die brenzlige Glätte auf den Autobahnen dauern an. Zwischen 16 und 21 Uhr nahm die Autobahnpolizei in Sachsen-Anhalt gleich sechs witterungsbedingte Unfälle auf.

In Richtung Berlin waren mehrere Autos zusammengerutscht. Auch zwei alleinbeteiligte Unfälle verzeichneten die Beamten, bei einem überschlug sich das Unfallauto sogar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Auch auf der entgegengesetzten Richtungsfahrbahn kam es zur Rutsch-Partie: Ein Auto kam Richtung Hannover alleinbeteiligt von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Zaun. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt.

Ein weiteres Fahrzeug krachte gegen einen Baum und zwei andere gegen die Leitplanke. Insgesamt drei Insassen zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu.