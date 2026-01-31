Flixbus kommt auf A2 von Fahrbahn ab: Ein Verletzter

Ziesar - Ein Flixbus ist an der Autobahn 2 bei Ziesar in Brandenburg an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt von der Fahrbahn abgekommen.

Der Reisebus musste abgeschleppt werden. © Julian Stähle

Ein Mann sei dabei verletzt worden, aber nicht schwer, teilte die Polizei mit. Der Bus sei auf der Autobahnauffahrt in Richtung Dreieck Werder unterwegs gewesen und nach rechts von der Straße abgekommen.

Im Bus befanden sich nach Angaben einer Polizeisprecherin rund 40 Fahrgäste.

Ob Straßenglätte am Unfall die Ursache des Unfalls war, stand zunächst nicht fest. Dies müssten die Ermittlungen ergeben, sagte die Sprecherin. Das Fahrzeug kippte zwar nicht um, musste aber abgeschleppt werden.

Die Reisenden wurden mit einem Ersatzbus abgeholt.