Motorradfahrer auf A2 von Lkw überrollt: Trucker fährt einfach weiter

Dortmund - Im Zuge eines verheerenden Unfalls ist ein Motorradfahrer auf der A2 von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben.

In der Nacht auf Samstag kam es auf der A2 bei Dortmund zu einem tödlichen Unfall. © Artpictures/dpa

Auslöser des tödlichen Unfalls war das Überholmanöver eines 25-Jährigen, der in der Nacht auf Samstag zwischen den Anschlussstellen Hamm und Bönen (Nordrhein-Westfalen) mit seinem Auto an einem Lkw vorbeizog und beim Einscheren zurück auf die rechte Fahrspur den Biker (61) übersah.

Infolge der Kollision mit dem Autofahrer wurde der 61-Jährige von seinem Motorrad geschleudert, landete auf dem Asphalt und wurde dann vom Laster überfahren, wie die Polizei Dortmund am Sonntagmorgen mitteilte.

Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort.

Der Lkw-Fahrer fuhr im Anschluss an den grausamen Unfall einfach weiter. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte er bisher nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei bittet deshalb unter folgender Rufnummer um Zeugenhinweise: 02311324521.