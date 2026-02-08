Motorradfahrer auf A2 von Lkw überrollt: Trucker fährt einfach weiter
Dortmund - Im Zuge eines verheerenden Unfalls ist ein Motorradfahrer auf der A2 von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben.
Auslöser des tödlichen Unfalls war das Überholmanöver eines 25-Jährigen, der in der Nacht auf Samstag zwischen den Anschlussstellen Hamm und Bönen (Nordrhein-Westfalen) mit seinem Auto an einem Lkw vorbeizog und beim Einscheren zurück auf die rechte Fahrspur den Biker (61) übersah.
Infolge der Kollision mit dem Autofahrer wurde der 61-Jährige von seinem Motorrad geschleudert, landete auf dem Asphalt und wurde dann vom Laster überfahren, wie die Polizei Dortmund am Sonntagmorgen mitteilte.
Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort.
Der Lkw-Fahrer fuhr im Anschluss an den grausamen Unfall einfach weiter. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte er bisher nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei bittet deshalb unter folgender Rufnummer um Zeugenhinweise: 02311324521.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen derweil ein völlig zerstörtes Motorrad-Wrack, das am Fahrbahnrand der A2 liegt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.
Titelfoto: Artpictures/dpa