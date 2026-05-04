A2 bei Burg gesperrt: Auto kracht in Wohnmobil

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Am Sonntag ist es auf der A2 bei Burg zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Wohnmobil gekommen. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Von Robert Lilge

Burg - Am Sonntagnachmittag wurden auf der A2 in Höhe Burg (Landkreis Jerichower Land) mehrere Menschen bei einem Unfall verletzt.

Das Wohnmobil hat sich nach dem Aufprall überschlagen und landete auf einem Grünstreifen.
Das Wohnmobil hat sich nach dem Aufprall überschlagen und landete auf einem Grünstreifen.  © Polizeiinspektion Magdeburg

Ersten Erkenntnissen zufolge habe um kurz nach 16 Uhr ein Autofahrer in Fahrtrichtung Hannover von der mittleren auf die rechte Fahrspur gewechselt. Dabei soll er auf ein vorausfahrendes Wohnmobil aufgefahren sein, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Durch die Wucht des Aufpralls soll sich das Wohnmobil gedreht und überschlagen haben, ehe es auf dem Grünstreifen zum Liegen kam.

Später stellten die angerückten Beamten fest, dass der Autofahrer sich durch Drogen berauscht hinter das Steuer gesetzt hatte. Sein Führerschein wurde sofort einkassiert.

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Der Fahrer des Wohnmobils als auch der Fahrer und die Beifahrerin des Autos wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Während der Aufräum- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hannover vorübergehend gesperrt werden.

Titelfoto: Polizeiinspektion Magdeburg

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