Alkohol im Spiel? Heftiger Unfall auf A2 fordert zwei Schwerverletzte

Möckern - Auf der A2 bei Möckern ( Jerichower Land ) wurden am Samstagabend zwei Personen bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen schwer verletzt.

Das Auto wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. © Polizeiinspektion Magdeburg

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, befuhr ein 40-Jähriger aus dem Salzlandkreis gegen 22.30 Uhr die A2 in Richtung Hannover. Kurz vor dem Parkplatz Ihlegrund sei er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren.

Nach der Kollision verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, stieß gegen die Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden sowohl der 40-Jährige als auch seine 37-jährige Beifahrerin aus Magdeburg schwer verletzt, so eine Polizeisprecherin.

Beide Verletzte mussten zur medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallfahrer ein Alkoholgeruch festgestellt werden. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmte seinen Führerschein.

Durch die auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile wurden vier weitere nachfolgende Fahrzeuge beschädigt.