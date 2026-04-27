Drama auf der A2: Baustellenarbeiter von Auto mitgerissen und getötet

Wunstorf - Bei einem schweren Unfall auf der A2 nahe Hannover ist ein 29 Jahre alter Baustellenmitarbeiter ums Leben gekommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten unmittelbar zur Unfallstelle auf der A2. © Moritz Frankenberg/dpa

Am späten Sonntagabend sei der Wagen einer 23-Jährigen aus zunächst ungeklärter Ursache auf der linken Spur in Richtung Berlin ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit.

Auf dem Standstreifen stand ein Kleintransporter einer Baustellenabsicherungsfirma - der 29-Jährige war damit beschäftigt, die Beschilderung der Baustelle abzubauen, als der Wagen der Frau über alle Fahrbahnen schleuderte und den Transporter rammte.

Bei der Kollision wurde der Mann zwischen den beiden Wagen eingeklemmt, dann riss ihn die Wucht des Aufpralls mit. Er blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen.

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle. Die 23-Jährige und ihr 24 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.