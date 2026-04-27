Drama auf der A2: Baustellenarbeiter von Auto mitgerissen und getötet

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Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 nahe Hannover ist ein 29 Jahre alter Baustellenmitarbeiter ums Leben gekommen.

Von Michael Brandt, Thomas Strünkelnberg

Wunstorf - Bei einem schweren Unfall auf der A2 nahe Hannover ist ein 29 Jahre alter Baustellenmitarbeiter ums Leben gekommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten unmittelbar zur Unfallstelle auf der A2.
Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten unmittelbar zur Unfallstelle auf der A2.  © Moritz Frankenberg/dpa

Am späten Sonntagabend sei der Wagen einer 23-Jährigen aus zunächst ungeklärter Ursache auf der linken Spur in Richtung Berlin ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. 

Auf dem Standstreifen stand ein Kleintransporter einer Baustellenabsicherungsfirma - der 29-Jährige war damit beschäftigt, die Beschilderung der Baustelle abzubauen, als der Wagen der Frau über alle Fahrbahnen schleuderte und den Transporter rammte.

Bei der Kollision wurde der Mann zwischen den beiden Wagen eingeklemmt, dann riss ihn die Wucht des Aufpralls mit. Er blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen.

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Unfall A2 Schwerer Unfall auf der A2: Transporter kracht ungebremst in Sattelzug

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle. Die 23-Jährige und ihr 24 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. (Symbolbild)
Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen und der Bergung wurde die Autobahn in Richtung Berlin für mehrere Stunden gesperrt.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa

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