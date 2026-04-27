Drama auf der A2: Baustellenarbeiter von Auto mitgerissen und getötet
Von Michael Brandt, Thomas Strünkelnberg
Wunstorf - Bei einem schweren Unfall auf der A2 nahe Hannover ist ein 29 Jahre alter Baustellenmitarbeiter ums Leben gekommen.
Am späten Sonntagabend sei der Wagen einer 23-Jährigen aus zunächst ungeklärter Ursache auf der linken Spur in Richtung Berlin ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit.
Auf dem Standstreifen stand ein Kleintransporter einer Baustellenabsicherungsfirma - der 29-Jährige war damit beschäftigt, die Beschilderung der Baustelle abzubauen, als der Wagen der Frau über alle Fahrbahnen schleuderte und den Transporter rammte.
Bei der Kollision wurde der Mann zwischen den beiden Wagen eingeklemmt, dann riss ihn die Wucht des Aufpralls mit. Er blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen.
Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle. Die 23-Jährige und ihr 24 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.
Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen und der Bergung wurde die Autobahn in Richtung Berlin für mehrere Stunden gesperrt.
Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa