Schwerer Unfall auf der A2: Transporter kracht ungebremst in Sattelzug
Morsleben - Am Freitagmittag ist es auf der A2 in Höhe Morsleben (Landkreis Börde) auf der Fahrtrichtung Hannover zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt.
Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein aus Polen stammender Autofahrer mit seinem Transporter samt Anhänger auf der rechten Spur in einer Baustelle.
Vor ihm staute es sich, weshalb ein ebenfalls polnischer Sattelzug dort anhalten musste.
Der Fahrer des Transporters übersah diesen und fuhr ungebremst in ihn hinein, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.
Zwischenzeitlich musste die A2 in Richtung Hannover komplett gesperrt werden. Nach den Bergungsarbeiten konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 15 Uhr wurde der Bereich durch die Polizei wieder freigegeben.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa