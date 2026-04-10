Schwerer Unfall auf der A2: Transporter kracht ungebremst in Sattelzug

Morsleben - Am Freitagmittag ist es auf der A2 in Höhe Morsleben ( Landkreis Börde ) auf der Fahrtrichtung Hannover zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Die A2 musste in Höhe Morsleben auf der Fahrtrichtung Hannover am Freitagmittag gesperrt werden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein aus Polen stammender Autofahrer mit seinem Transporter samt Anhänger auf der rechten Spur in einer Baustelle.

Vor ihm staute es sich, weshalb ein ebenfalls polnischer Sattelzug dort anhalten musste.

Der Fahrer des Transporters übersah diesen und fuhr ungebremst in ihn hinein, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.