A2 bei Irxleben stundenlang gesperrt: Lkw reißt sich Tank auf
Irxleben - Die A2 bei Irxleben (Landkreis Börde) musste am späten Montagabend bis in den Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Hannover komplett gesperrt werden.
Grund dafür war das Auslaufen eines Lkw-Tanks, wie der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg gegenüber TAG24 mitteilte.
Der Fahrer eines aus Polen stammenden Sattelzugs habe zwischen dem Autobahnkreuz Magdeburg und der Rastanlage Börde Nord einen größeren Gegenstand überfahren, welcher seinen Tank traf.
Der 26-Jährige konnte seinen Lkw anschließend problemlos auf die Standspur lenken und anhalten. Anschließend habe er den Notruf über den Vorfall informiert.
Der aus dem Tank auslaufende Diesel verteilte sich über die gesamte Fahrbahn, weshalb der komplette Abschnitt in Richtung Hannover für Reinigungsarbeiten gesperrt wurde.
Selbst Stunden später ist der Abschnitt am Dienstagvormittag noch immer gesperrt. Wann dieser wieder freigegeben wird, könne laut einem Polizeisprecher noch nicht gesagt werden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa