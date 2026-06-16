A2 nach Crash voll gesperrt: Lkw kollidiert auf Standstreifen mit Wohnmobil

Wollin - Schwerer Unfall auf der A2 im Landkreis Potsdam-Mittelmark: Auf der Autobahn ist am Montagmittag ein Lastwagen auf ein Wohnmobil aufgefahren.

Das Wohnmobil stand zum Unfallzeitpunkt auf dem Standstreifen. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, kam der 60-jährige Fahrer des Lkw gegen 13.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wollin und Brandenburg nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und krachte gegen das Wohnmobil, das auf dem Standstreifen stand.

Der 84-jährige Fahrer des Wohnmobils befand sich zu diesem Zeitpunkt vor seinem Fahrzeug und wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn noch an Ort und Stelle.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn in Richtung Berlin kurzzeitig voll gesperrt werden.