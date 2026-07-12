Nach Brand eines Schwertransporters: Sperrung auf A2 ist aufgehoben
Von Elisa Luzia Bigdon
Alleringersleben - Nach dem Brand eines Schwerlasttransporters auf der Autobahn 2 bei Alleringersleben (Landkreis Börde) ist die Strecke wieder vollständig freigegeben.
Die Bergung des Fahrzeugs sei reibungslos verlaufen, teilte die Polizei mit.
Seit Samstagabend gegen 21 Uhr ist die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin und Hannover wieder ohne Einschränkungen befahrbar.
Am Samstagmorgen waren im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Alleringersleben und Uhrsleben nach einem technischen Defekt mehrere Reifen eines Schwertransporters in Brand geraten.
Die 34 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt.
Beschädigt wurden der Transporter sowie seine Ladung mit Teilen einer Windkraftanlage. Für die Löscharbeiten und die spätere Bergung musste die A2 zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa