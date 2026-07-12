Nach Brand eines Schwertransporters: Sperrung auf A2 ist aufgehoben

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach stundenlangen Sperrungen infolge eines brennenden Schwerlasttransporters ist die Autobahn 2 bei Alleringersleben wieder in beide Richtungen befahrbar.

Von Elisa Luzia Bigdon

Alleringersleben - Nach dem Brand eines Schwerlasttransporters auf der Autobahn 2 bei Alleringersleben (Landkreis Börde) ist die Strecke wieder vollständig freigegeben.

Seit Samstagabend ist die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin und Hannover wieder befahrbar. (Symbolbild)
Seit Samstagabend ist die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin und Hannover wieder befahrbar. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Die Bergung des Fahrzeugs sei reibungslos verlaufen, teilte die Polizei mit.

Seit Samstagabend gegen 21 Uhr ist die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin und Hannover wieder ohne Einschränkungen befahrbar.

Am Samstagmorgen waren im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Alleringersleben und Uhrsleben nach einem technischen Defekt mehrere Reifen eines Schwertransporters in Brand geraten.

Unfall A2: A2 für sieben Stunden gesperrt: Drei Laster krachen ineinander
Unfall A2 A2 für sieben Stunden gesperrt: Drei Laster krachen ineinander

Die 34 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt.

Beschädigt wurden der Transporter sowie seine Ladung mit Teilen einer Windkraftanlage. Für die Löscharbeiten und die spätere Bergung musste die A2 zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

Mehr zum Thema Unfall A2: