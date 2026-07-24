Lkw kracht in Schwerlasttransport: Einschränkungen auf der A2

Magdeburg - Ein Unfall mit einem Schwerlasttransport sorgt seit dem frühen Freitagmorgen auf der A2 bei Eimersleben für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die Bergung dürfte sich noch über mehrere Stunden hinziehen.

Die Bergungsarbeiten werden noch mehrere Stunden anhalten. © Polizeiinspektion Magdeburg

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 43-jähriger Lkw-Fahrer auf Höhe einer Baustelle vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dabei kollidierte er mit einem Schwerlasttransport, der von einem 41-jährigen Polen gesteuert wurde.

Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Achsen des Transporters schwer beschädigt. Das Fahrzeug, das einen Windradflügel geladen hatte, kam auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Stehen. Für die Bergung ist ein Spezialunternehmen erforderlich, da die Ladung zunächst umgeladen werden muss.

Auch der Lkw-Anhänger wurde beschädigt und musste geborgen werden.

Da beide Fahrzeuge zeitweise alle drei Fahrstreifen blockierten, wird der Verkehr derzeit über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.