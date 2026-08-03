Lkw kracht in Schilderwagen: A2 Richtung Hannover komplett dicht

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Schwerer Unfall auf der A2! In der Nähe von Burg bei Magdeburg raste ein Lkw in einen Schilderwagen. Die Richtungsfahrbahn ist komplett gesperrt.

Von Lena Schubert

Burg - Schwerer Unfall auf der A2! In der Nähe von Burg bei Magdeburg raste ein Lkw in einen Schilderwagen. Die Richtungsfahrbahn ist komplett gesperrt.

Ein Lkw ist auf der A2 in einen Schilderwagen gekracht.
Ein Lkw ist auf der A2 in einen Schilderwagen gekracht.  © Polizeiinspektion Magdeburg

Am Montag gegen 11.45 Uhr war ein 35-jähriger Pole mit seinem Lkw, der mit 22 Tonnen Margarine beladen war, auf der Autobahn Richtung Hannover unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache krachte der Schlepper auf der rechten Fahrspur ungebremst in einen haltenden Schilderwagen.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, hatte der Fahrer den Wagen kurz zuvor verlassen und wurde nicht verletzt.

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Der 35-jährige Unfallfahrer erlitt Schnittverletzungen. Der Sachschaden liegt bei über 100.000 Euro.

Derzeit ist die Fahrbahn in Richtung Hannover während der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Die Sperrung soll noch mehrere Stunden andauern, hieß es. Der Verkehr wird derzeit ab der Anschlussstelle Theeßen abgeleitet.

Titelfoto: Polizeiinspektion Magdeburg

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