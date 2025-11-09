A2-Sperrung nach Kleintransporter-Crash: 60.000 Euro Schaden und ein Schwerverletzter

Bielefeld - Auf der A2 in Richtung Hannover staute sich am Sonntag der Verkehr. Zeitweise musste die Autobahn gesperrt werden. Rund einen Kilometer nach der Anschlussstelle Herford/Bad Salzuflen waren gegen 12.15 Uhr zwei Kleintransporter kollidiert.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Sonntag zu einem A2-Unfall aus. © Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

Beim Fahrspurwechsel von der mittlere auf die rechte Spur stießen ein Mercedes Sprinter und ein Opel Movano miteinander zusammen, verriet ein Sprecher der Bielefelder Polizei gegenüber TAG24.

Der Mercedes, an dessen Steuer ein 44-jähriger Ukrainer saß, kippte auf die Seite und blieb liegen. Drei Insassen im Wagen (47, 50 und 60) wurden leicht verletzt.

Ein 73-Jähriger, der im Sprinter eingeklemmt wurde, wurde von der Feuerwehr befreit. Der ältere Mann zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und kam in ein Bielefelder Krankenhaus.

Der polnische Fahrer des Kleintransporters (59 Jahre alt) blieb unverletzt.