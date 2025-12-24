Zwei Autos überschlagen sich auf A2: Menschen und Hund eingeklemmt

Burg - Am Dienstagnachmittag krachte es schwer auf der A2 : Zwei Autos hatten sich bei Magdeburg überschlagen, mehrere Personen wurden verletzt.

Zwei Autos sind von der A2 abgekommen. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Lostau

Gegen 13.30 Uhr sind zwei Autos aus bislang unbekannter Ursache auf der A2 bei Burg (Sachsen-Anhalt) zusammengekracht.

Anschließend kamen die Wagen von der Fahrbahn ab, überschlugen sich, durchbrachen den Wildzaun und blieben in einem Waldstück stehen.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Lostau auf Facebook schreibt, landete eines der beteiligten Autos auf dem Dach und die Insassen sowie ein Hund wurden eingeklemmt.

Die Kameraden retteten die Betroffenen aus dem Unfallwrack und übergaben sie an den Rettungsdienst. Zur Schwere der Verletzungen wurden keine Angaben gemacht.