Lkw rutscht bei Glätte über die A2: Autobahn Richtung Berlin dicht
Irxleben - Am Sonntagmorgen krachte es auf der A2: Ein Lkw war über die Fahrbahn gerutscht und blockiert derzeit alle Fahrspuren.
Gegen 9.15 Uhr war ein 47-jähriger Brummifahrer mit seinem Lkw auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs, als er zwischen der Anschlussstelle Irxleben (Sachsen-Anhalt) und dem Kreuz Magdeburg die Kontrolle über sein Gespann verlor.
Der Laster schlitterte nach rechts von der Straße, prallte von der Schutzplanke ab, rutschte über die gesamte Fahrbahn, krachte gegen die Mittelschutzplanke und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Erliegen.
Wie die Autobahnpolizei mitteilte, sei die nicht angepasste Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn Grund für den Unfall gewesen.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand, am Lkw-Gespann und an den beiden Schutzplanken entstand allerdings hoher Sachschaden.
Die Autobahn Richtung Berlin ist derzeit voll gesperrt und der Verkehr wird über einen angrenzenden Parkplatz bei der Unfallstelle umgeleitet.
Die Sperrung soll noch bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen bestehen bleiben. Wann wieder frei sein wird, ist derzeit unklar.
