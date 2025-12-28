Chaos auf der A2 bei Netzen: Unfall sorgt für Stau und Sperrungen

Netzen - Am Sonntagnachmittag krachte es auf der A2 bei Netzen in Richtung Berliner Ring. Bei dem Unfall mit drei Fahrzeugen wurden zwei Personen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr Lehnin im Einsatz auf der A2. © Julian Stähle

Die Polizei Brandenburg bestätigte gegenüber TAG24 einen Unfall mit zwei ausländischen Fahrzeugen: ein Auto mit polnischem Kennzeichen und Wohnanhänger aus Lettland sowie ein weiteres Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen.

Zwei Personen wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeuggespann musste abgeschleppt werden.



Nach ersten Meldungen soll das Fahrzeuggespann in der Mittelleitplanke zum Stehen gekommen sein.

Die Kameraden der Feuerwehren aus Lehnin und Netzen sicherten die Unfallstelle.



Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Fahrtrichtung Berlin für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt, wodurch sich ein kilometerlanger Stau bildete.