A2 stundenlang gesperrt: Laster fackelt auf Standstreifen ab
Königslutter - Nach einem Lastwagenbrand ist die A2 zwischen Rennau und Königslutter (Landkreis Helmstedt) in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt.
Diese soll noch bis etwa 2 Uhr am Freitagmorgen andauern, teilte ein Sprecher der Polizei Braunschweig mit. So lange sollen nämlich die Aufräumarbeiten andauern.
Zuvor ist am Donnerstagmorgen gegen 2.45 Uhr ein Lkw in Brand geraten. Dessen Fahrer habe zu diesem Zeitpunkt Rauchentwicklung an seiner Zugmaschine festgestellt und auf dem Seitenstreifen angehalten.
Kurz darauf hatten die Flammen das gesamte Gespann eingenommen. Der Laster brannte vollständig aus.
Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Rennau abgeleitet.
Auch Stunden später kommt es noch immer zu mehreren Kilometern Stau. Auf sämtlichen Umleitungen muss ebenfalls mit hohem Verkehrsaufkommen gerechnet werden.
Erstmeldung um 8.57 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.51 Uhr
Titelfoto: Screenshot/Facebook/FeuerwehrKoenigslutter