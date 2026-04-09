A2 stundenlang gesperrt: Laster fackelt auf Standstreifen ab

Königslutter - Nach einem Lastwagenbrand ist die A2 zwischen Rennau und Königslutter ( Landkreis Helmstedt ) in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt.

Der Lastwagen brannte auf dem Standstreifen vollständig aus. © Screenshot/Facebook/FeuerwehrKoenigslutter

Diese soll noch bis etwa 2 Uhr am Freitagmorgen andauern, teilte ein Sprecher der Polizei Braunschweig mit. So lange sollen nämlich die Aufräumarbeiten andauern.

Zuvor ist am Donnerstagmorgen gegen 2.45 Uhr ein Lkw in Brand geraten. Dessen Fahrer habe zu diesem Zeitpunkt Rauchentwicklung an seiner Zugmaschine festgestellt und auf dem Seitenstreifen angehalten.

Kurz darauf hatten die Flammen das gesamte Gespann eingenommen. Der Laster brannte vollständig aus.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Rennau abgeleitet.