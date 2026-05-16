Tödlicher Crash auf A2: Fußgänger nach Unfall von Lastwagen erfasst

Wolfsburg - Auf der A2 bei Wolfsburg ( Niedersachsen ) wurde ein Fußgänger am frühen Samstagmorgen von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Zuvor hatte der 32-Jährige einen Unfall gebaut.

Der 32-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ersten Ermittlungen der Polizei Braunschweig zufolge war ein 42-Jähriger gegen 2.25 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A2 Richtung Berlin unterwegs, als vor ihm ein Fußgänger die Fahrbahn im Autobahnkreuz Wolfsburg kreuzte.

Der Lastwagenfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Crash wurde der 32-Jährige so schwer verletzt, dass er noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort verstarb.

Kurz vor dem tödlichen Unglück wurde der Polizei bereits ein weiterer Verkehrsunfall im Autobahnkreuz Wolfsburg gemeldet. Ein Wagen war beim Auffahren auf die A39 Richtung Kassel in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert.

Insassen wurden nach dem Unfall jedoch nicht im Auto festgestellt. Nach bisherigen Kenntnissen der Polizei ist davon auszugehen, dass der 32-Jährige der Fahrer des verunfallten Wagens ist. Anschließend soll er die Unfallstelle verlassen und die A2 überquert haben, wo er dann vom Sattelzug erfasst wurde.