Sperrung auf A2 nach schwerem Unfall: Transporter rast in Stauende

Ingersleben - Auf der A2 bei Ingersleben ( Landkreis Börde ) ist am Freitagmorgen ein Transporter auf ein Stauende aufgefahren. Ein 59-Jähriger wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Transporter wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. © Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen 6.49 Uhr befuhr der Mann die A2 Richtung Berlin mit einem VW-Transporter samt Anhänger, der mit einer Saatverteilungsmaschine beladen war.

Ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge bemerkte der 59-Jährige auf Höhe des Ortes Ingersleben ein Stauende zu spät und fuhr auf der rechten Spur ungebremst auf einen stehenden Lastwagen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporterfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt, so eine Sprecherin der Polizei.

Durch die Feuerwehr konnte er aus dem Wrack befreit werden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden.

Der 57-jährige ungarische Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt und konnte seine Fahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen.