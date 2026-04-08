A2 vorübergehend gesperrt: Laster verliert nach Unfall literweise Diesel

Magdeburg - Ein Unfall zwischen zwei Lastern sorgte am Mittwochmorgen für eine längere Vollsperrung auf der A2 .

Der Laster des Unfallverursachers konnte nur noch abgeschleppt werden. © Polizeiinspektion Magdeburg

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr in Höhe des Magdeburger Kreuzes in Richtung Hannover, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Weil der Verkehr auf den Zubringer zur Autobahn stockte, musste ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer stark abbremsen. Um einen Aufprall zu vermeiden, versuchte er auszuweichen.

Dies gelang ihm jedoch nicht schnell genug, sodass er auf den Lastwagen eines 42-Jährigen fuhr.

Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Allerdings riss durch den Aufprall der Tank des auffahrenden Lasters auf, wodurch Diesel über mehrere Meter auf die Fahrbahn auslief.

Während der Lkw des 62-Jährigen zu stark beschädigt war und abgeschleppt werden musste, konnte der 42-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

Der entstandene Schaden liegt laut den Ermittlern im unteren sechsstelligen Bereich.