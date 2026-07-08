Alkohol, Drogen, kein Führerschein: Frau flüchtet nach Unfall auf der A2

Nordgermersleben - Nach einem Unfall auf der A2 im Landkreis Börde hat die Polizei am Mittwochvormittag eine 27-jährige Frau gestoppt. Dabei stellte sich heraus: Die Fahrerin soll nicht nur alkoholisiert gewesen sein.

Nach dem Unfall auf der A2 musste die Polizei die Verursacherin erst suchen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, war die Frau gegen 7.31 Uhr mit einem VW in einer Baustelle auf der A2 in Richtung Hannover unterwegs. Auf Höhe Nordgermersleben übersah sie offenbar einen vorausfahrenden Wagen und fuhr auf diesen auf.

Beide Autos kamen anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, hieß es.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fehlte von der mutmaßlichen Unfallfahrerin jedoch jede Spur. Laut Zeugen sollen zwei Frauen den Ort zu Fuß in Richtung Böschung verlassen haben.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte die beiden wenig später unweit der Unfallstelle antreffen.

Bei der 27-jährigen Polin ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,06 Promille. Ein Drogenvortest schlug ebenfalls positiv an. Obendrein konnte die Frau den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen.

Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht eingeleitet.