A2 für sieben Stunden gesperrt: Drei Laster krachen ineinander

Erxleben - Am Freitagabend sorgten drei Lastwagen auf der A2 bei Erxleben ( Landkreis Börde ) mit einem schweren Unfall für mehrere Stunden Vollsperrung.

Aufgrund der aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A2 in Richtung Berlin rund sieben Stunden lang voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Laut dem Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg war ein 45 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Bulgarien gegen 19.50 Uhr mit seinem Volvo samt Anhänger auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Berlin unterwegs.

Kurz hinter der Anschlussstelle Eilsleben staute sich der Verkehr in einer Baustelle. An dessen Ende reihte sich der Fahrer mit seinem Laster ein und hielt an.

Ein nachfolgender 53-jähriger Pole bemerkte dies offenbar zu spät und krachte mit seinem DAF-Sattelzug in den stehenden Volvo.

Ebenfalls dahinter fuhr ein 31 Jahre alter Ukrainer mit einem weiteren Volvo-Sattelzug. Er erkannte die Situation und versuchte noch, auf den linken Fahrstreifen auszuweichen.

Trotz des Manövers konnte er einen Zusammenstoß mit dem DAF-Sattelzug jedoch nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall riss der Dieseltank des auffahrenden Volvo-Lasters auf. Mehrere Hundert Liter verteilten sich auf der Fahrbahn und sickerten teilweise ins angrenzende Erdreich.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei im niedrigen sechsstelligen Bereich.