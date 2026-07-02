Erneute Sperrung auf A2: Frau kracht ungebremst in Stauende

Bornstedt - Am Donnerstagvormittag ist eine Frau auf der A2 bei Bornstedt ( Landkreis Börde ) an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren und wurde schwer verletzt.

Die A2 wurde nach dem Unfall voll gesperrt. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei erklärte, soll die 37-jährige Autofahrerin auf der Strecke Richtung Berlin zu spät bemerkt haben, dass ein vorausfahrender Laster aufgrund eines Staus abbremste.

Sie krachte daher nahezu ungebremst in den Sattelzug. Hierbei wurde sie schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste geborgen werden.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Verunfallten anschließend in ein Krankenhaus.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten ist die A2 derzeit voll gesperrt.