Flixbus kommt von Autobahn ab: Elf Verletzte

Wollin - Ein Reisebus mit 70 Menschen ist auf der A2 im Landkreis Potsdam-Mittelmark verunglückt.

Mehrere Fahrgäste wurden bei dem Crash leicht verletzt. © Julian Stähle

Der Flixbus kam am Sonntagmorgen zwischen Ziesar und Wollin in Richtung Berlin von der Fahrbahn ab - elf Fahrgäste wurden leicht verletzt, wie die Autobahnpolizei mitteilte.



Das Fahrzeug streifte demnach aus unbekannten Gründen die Schutzplanke, geriet rechts aufs Bankett und riss eine Notrufsäule um.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten.

Niemand musste den Angaben zufolge im Krankenhaus versorgt werden.