Arm zwischen Laster und Leitplanke eingeklemmt: Fahrer nach Unfall auf A2 in Lebensgefahr

Porta Westfalica - Ein Lastwagenfahrer schwebt nach einem bösen Unfall auf der A2 in Lebensgefahr.

Infolge des Unfalls landete der Laster in einer für den Fahrer lebensbedrohlichen Lage. © Feuerwehr Porta Westfalica

Der Fahrer eines polnischen Lasters fuhr in den frühen Morgenstunden des Dienstags auf der A2 in Richtung Hannover, als er aus bisher unklarer Ursache zwischen den Gemeinden Veltheim und Bad Eilsen mit der Leitplanke auf dem Mittelstreifen kollidierte und daraufhin umkippte.

Während der Auflieger über die Fahrbahnbegrenzung auf die Gegenfahrbahn in Richtung Dortmund schleuderte, landete die Fahrerkabine schräg auf der Leitplanke, wie die Feuerwehr Porta Westfalica am Morgen mitteilte.

Der linke Arm des Fahrers wurde infolge des heftigen Unfalls ausgerechnet zwischen dem tonnenschweren Laster und der Metall-harten Leitplanke eingeklemmt. Die Einsatzkräfte versorgten den Mann, gleichzeitig wurden Teile der Leitplanke mit einem Plasmaschneider entfernt.

Die aufwendigen Rettungsmaßnahmen gelangen und der umgekippte Laster konnte letztlich per Hydraulikstempel von der Mittelleitplanke weggedrückt werden, sodass der Fahrer samt seines Arms befreit werden konnte. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Laster-Fahrer anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.