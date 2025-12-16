Streifenwagen weicht Lkw auf der A2 aus: Vier Polizisten schwer verletzt

Schackensleben - Schwerer Unfall am Dienstagvormittag: Auf der A2 krachte es zwischen einem Lkw und einem Polizeiauto. Vier Menschen wurden verletzt.

Auf der A2 kam es zu einem Unfall mit einem Polizeiauto. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 9.20 Uhr war ein 67 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Schlepper auf der A2 in Richtung Hannover unterwegs, als er auf Höhe Schackensleben (Sachsen-Anhalt) die Fahrspur wechselte.

Dabei übersah er allerdings einen vollbesetzten Polizeiwagen. Die Streife wich dem Laster aus und verhinderte so einen Zusammenprall.

Allerdings kam der Wagen daraufhin ins Schleudern, prallte gegen die Schutzplanke und kam in der mittleren Fahrspur auf der Seite zum Erliegen, teilte die Autobahnpolizei mit.

Die vier Insassen des Einsatzwagens im Alter von 22 bis 39 Jahre wurden allesamt schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.