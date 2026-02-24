Todes-Drama auf A2: Trümmerfeld und riesige Rauchwolke nach LKW-Unfall

Gladbeck - Auf der A2 endete ein schlimmer LKW-Unfall mit dem Tod eines Fahrzeugführers.

Für einen der LKW-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. © Feuerwehr Gladbeck

Die beiden beteiligten Laster, darunter ein Gefahrguttransport, waren am Montagnachmittag auf Höhe der Stadt Gladbeck (Kreis Recklinghausen) in Fahrtrichtung Oberhausen aufeinander aufgefahren. Einer der Sattelzüge ging daraufhin in Flammen auf.

Für einen der LKW-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort, wie die Feuerwehr Gladbeck mitteilte. Für den anderen Fahrer ging es mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Im Zuge eines achtstündigen Einsatzes konnten die Einsatzkräfte das Flammenmeer auf der A2 löschen. In diesem Zeitraum kam es für Autofahrer zu massiven Verkehrseinschränkungen. Umliegende Anwohner wurden per Warn-App vor der starken Rauchentwicklung gewarnt.

Gefahrgut wurde durch die Kollision glücklicherweise nicht freigesetzt. Beide Unfallfahrzeuge wurden durch ein Spezialunternehmen geborgen. Der Gefahrguttransporter wurde dann unter der Aufsicht von Feuerwehr und Polizei zu einem nahegelegenen Chemiepark eskortiert und dort fachgerecht entladen.