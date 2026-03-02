Feuerwehreinsatz auf der A2: Lastwagen brennt lichterloh

Burg (bei Magdeburg) - Auf der A2 bei Burg Ost ( Jerichower Land ) ist in der Nacht auf Montag ein Lastwagen in Vollbrand geraten. Der Brummifahrer kam noch mit einem Schrecken davon.

Der Lastwagen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. © Polizeiinspektion Magdeburg

In den frühen Morgenstunden wurden die Beamten der Polizeiinspektion Magdeburg über ein brennendes Fahrzeug auf der A2 in Richtung Berlin informiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 59-Jähriger die Strecke mit seinem Sattelzug, als er einen lauten Knall hörte. Beim Aussteigen bemerkte er, dass aus einem Radkasten mit defektem Reifen Rauch aufstieg.

In wenigen Minuten stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften konnten das Feuer jedoch löschen, erklärte ein Polizeisprecher.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich womöglich bei der Ursache um einen technischen Defekt in Form eines Reifenplatzers handelt.