Autotransporter rast in Stauende: Fahrer muss aus Unfallwrack befreit werden

Nordgermersleben - Am Freitagabend krachte es schwer auf der A2 Richtung Berlin : Ein Lkw-Fahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt.

Ein Lkw raste auf der A2 in der Börde ins Stauende. © Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen 18.30 Uhr war ein Litauer mit seinem Lkw auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs. Sein Gespann hatte mehrere Neuwagen geladen.

Auf Höhe der Ortschaft Neugermersleben (Sachsen-Anhalt) übersah der Fahrer das Stauende und krachte ungebremst in einen haltenden Laster.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wurde der Unfallverursacher in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von Ersthelfern aus dem Wrack befreit werden.

Er wurde schwer verletzt und durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des zweiten Lkws, ein 34-jähriger Pole, wurde nicht verletzt und konnte seine Fahrt schließlich fortsetzen.