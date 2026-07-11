Sperrung auf der A2: Schwerlasttransporter steht in Flammen

Erxleben - Auf der A2 bei Erxleben ( Landkreis Börde ) ist am frühen Samstagmorgen ein Schwerlasttransporter in Brand geraten. Beide Richtungsfahrbahnen mussten gesperrt werden.

Der Laster war mit Teilen einer Windkraftanlage beladen. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Alleringersleben

Ersten Informationen der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge wurde den Beamten gegen 5.53 Uhr ein brennender Laster auf der A2 Richtung Berlin gemeldet.

Wenig später konnte dieser zwischen den Anschlussstellen Alleringersleben und Uhrsleben, auf Höhe des Parkplatzes Lorkberg, festgestellt werden.

Aktuelle Ermittlungen ergaben, dass mehrere Reifen des Aufliegers aufgrund eines technischen Defekts entzündet wurden. Als die 34-jährige Fahrerin des Sattelzuges die Flammen bemerkte, versuchte sie zunächst, diese selbst zu löschen. Der Versuch blieb jedoch erfolglos.

Die angeforderten Rettungskräfte der Rettungsleitstelle Börde konnten den Brand letztendlich unter Kontrolle bringen und löschen. Am Sattelauflieger und der Ladung, darunter Teile einer Windkraftanlage, entstand hoher Sachschaden.