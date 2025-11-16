Betrunkener Fahrer mit Schutzengel: Schwerer Unfall auf der A2 bei Magdeburg

Am Samstag verunfallte ein betrunkener Autofahrer mit seinem Auto auf der A2. Zwischen Magdeburg-Rothensee und Lostau kam es kurzzeitig zu Einschränkungen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Ein Autofahrer sorgte am Samstagabend für einen schweren Unfall auf der A2 bei Magdeburg. Dabei hatte er offenbar einen fleißigen Schutzengel an seiner Seite.

Aus diesem Wrack ist der 54 Jahre alte Autofahrer ohne Verletzungen ausgestiegen.
Der 54-Jährige befand sich gegen 21 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lostau und Magdeburg-Rothensee auf der linken Fahrspur in Richtung Hannover, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Plötzlich habe er die Kontrolle verloren und krachte dadurch in die Mittelleitplanke, hieß es.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen einmal quer über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte nochmals mit der rechten Leitplanke der Fahrbahn. Seine Fahrt endete anschließend auf der linken Fahrspur.

In Anbetracht des Schadens an seinem Auto scheint es wie ein Wunder, dass der 54-Jährige bei dem Unfall völlig unverletzt aussteigen konnte.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die angerückten Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Sein Führerschein wurde direkt sichergestellt.

Jetzt muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, so die Polizei. Der Schaden am Auto sowie an den Leitplanken wird auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten sei es kurzfristig zu Verkehrseinschränkungen gekommen.

