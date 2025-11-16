Betrunkener Fahrer mit Schutzengel: Schwerer Unfall auf der A2 bei Magdeburg

Magdeburg - Ein Autofahrer sorgte am Samstagabend für einen schweren Unfall auf der A2 bei Magdeburg . Dabei hatte er offenbar einen fleißigen Schutzengel an seiner Seite.

Aus diesem Wrack ist der 54 Jahre alte Autofahrer ohne Verletzungen ausgestiegen. © Polizeiinspektion Magdeburg

Der 54-Jährige befand sich gegen 21 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lostau und Magdeburg-Rothensee auf der linken Fahrspur in Richtung Hannover, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Plötzlich habe er die Kontrolle verloren und krachte dadurch in die Mittelleitplanke, hieß es.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen einmal quer über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte nochmals mit der rechten Leitplanke der Fahrbahn. Seine Fahrt endete anschließend auf der linken Fahrspur.

In Anbetracht des Schadens an seinem Auto scheint es wie ein Wunder, dass der 54-Jährige bei dem Unfall völlig unverletzt aussteigen konnte.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die angerückten Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Sein Führerschein wurde direkt sichergestellt.