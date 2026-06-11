BMW überschlägt sich auf A2: Polizei sucht nach verletztem Fahrer

Genthin - Auf der A2 bei Genthin ( Jerichower Land) hat sich zwischen Dienstag und Mittwoch ein Auto überschlagen. Mindestens eine Person wurde verletzt – doch vom Fahrer fehlt jede Spur.

Der BMW kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. © Polizeiinspektion Magdeburg

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg ereignete sich der Unfall im Zeitraum zwischen Dienstag um 11 Uhr und Mittwoch 10.30 Uhr auf der Autobahn 2 auf Höhe der Ortslage Ringelsdorf.

Hier befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen ein Audi A3 die Strecke in Richtung Hannover, als er kurz hinter dem Parkplatz Wüstenforst mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam.

In weiterer Folge überschlug sich der Wagen und kam erst in einem angrenzenden Waldgebiet auf dem Dach zum Stehen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fehlte jedoch jede Spur von dem Fahrer des Wagens. "Unmittelbar eingeleitete Suchmaßnahmen nach dem Fahrzeugführer unter anderem mit einem Fährtenspürhund sowie einem Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, verliefen bislang ohne Erfolg", erklärte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag.

Gegen den bislang unbekannten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.