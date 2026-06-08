Schwerer Unfall zwischen Ziesar und Theeßen: A2 in Richtung Magdeburg gesperrt

Ziesar - Am Montagmorgen musste die A2 zwischen Ziesar an der Grenze zu Brandenburg und Theeßen ( Landkreis Jerichower Land ) gegen 5.30 Uhr in Richtung Magdeburg gesperrt werden. Autofahrer brauchen Geduld.

Im Stau sind zwei Lastwagen zusammengestoßen. Ein Beifahrer konnte nur noch tot geborgen werden. © Screenshot/Facebook/FFZiesar

Vorausgegangen sei laut Polizei ein Unfall mit mehreren Autos. Auslöser war eine Autofahrerin, die aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Lkw fuhr. Ihr Wagen überschlug sich daraufhin. Sie sowie ein mitfahrendes Kind wurden dabei leicht verletzt.

Stundenlang waren Rettungskräfte im Einsatz. Ein Hubschrauber wurde ebenfalls hinzugerufen.

Durch die Sperrung bildete sich laut ADAC ein mindestens acht Kilometer langer Stau. Etwa eine Stunde später kam es selbst darin gegen 6.30 Uhr zu einem weiteren Unfall zwischen zwei Lastwagen.

Ein 50 Jahre alter polnischer Fahrer habe offenbar das Stauende übersehen und krachte in einen weiteren Laster hinein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch dieser in einen vorausfahrenden Lkw geschoben.

Laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Ziesar wurden der 50-jährige Fahrer sowie ein 31-jähriger Beifahrer in ihrem Führerhaus eingeklemmt und mussten befreit werden. Der Beifahrer sei noch am Unfallort verstorben.