Drama auf der A2: Lkw stürzt auf Leitplanke, Insasse stirbt

Bielefeld/Herford (NRW) - Tragischer Unfall auf der A2 nahe Herford ( Nordrhein-Westfalen )! Am Donnerstagmorgen ist eine Person dort ums Leben gekommen.

Nach einem schlimmen Unfall auf der A2 bei Herford ist ein Todesopfer zu beklagen. © Christian Müller/dpa

Bei dem Crash war eine Sattelzugmaschine mit zwei Insassen aus unbekannten Gründen umgekippt und auf die Mittelleitplanke gestürzt.

Ein Mensch wurde getötet, der 59 Jahre alte Fahrer erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen.

Die A2 in Richtung Hannover musste voll gesperrt werden. In Richtung Dortmund fließt der Verkehr nur einspurig.