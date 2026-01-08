Drama auf der A2: Lkw stürzt auf Leitplanke, Insasse stirbt
Von Rolf Schraa
Bielefeld/Herford (NRW) - Tragischer Unfall auf der A2 nahe Herford (Nordrhein-Westfalen)! Am Donnerstagmorgen ist eine Person dort ums Leben gekommen.
Bei dem Crash war eine Sattelzugmaschine mit zwei Insassen aus unbekannten Gründen umgekippt und auf die Mittelleitplanke gestürzt.
Ein Mensch wurde getötet, der 59 Jahre alte Fahrer erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen.
Die A2 in Richtung Hannover musste voll gesperrt werden. In Richtung Dortmund fließt der Verkehr nur einspurig.
Nach Polizei-Angaben muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen bis zum späten Vormittag gerechnet werden. Die empfohlene Umleitung verläuft über die U85.
Titelfoto: Christian Müller/dpa