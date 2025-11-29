Einsatz an Autobahn-Tankstelle: Laster steht in Flammen

An einer Tankstelle bei Bottrop hatte ein Sattelschlepper plötzlich Feuer gefangen.

Bottrop (NRW) - Einsatz an der A2. Ein mit Holz beladener Truck stand am Freitag in Flammen!

Der Laster hatte Feuer gefangen.  © Feuerwehr Bottrop

Gegen 18.30 wurden die Einsatzkräfte alarmiert. An einer Autobahn-Tankstelle bei Bottrop hatte ein Sattelschlepper plötzlich Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Fahrerkabine bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Lasterbrand rasch löschen.

Ein Übergreifen des Feuers auf die Holz-Ladung konnte verhindert werden. Doch der Truck wurde wohl völlig zerstört.

Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

