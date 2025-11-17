Fast 4 Promille: Betrunkener Autofahrer bei Unfall auf A2 schwer verletzt

Börde - Am Montagabend wurde ein betrunkener Autofahrer bei einem Unfall auf der A2 in der Börde ( Sachsen-Anhalt ) schwer verletzt.

Laut der Polizei kam es trotz des Unfalls zu keinen großen Verkehrseinschränkungen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Der Mann war gegen 17.18 Uhr auf der A2 auf Höhe Kilometer 109,5 unterwegs, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte.

Aus ungeklärter Ursache kam der 39-Jährige nach rechts von der Straße ab. Er geriet hinter die Schutzplanke, kollidierte mehrfach mit ihr und fuhr mehrere hundert Meter durch den Grünstreifen.

Anschließend konnte er seinen Wagen stoppen - allerdings bereits schwer verletzt.

Als die Polizei ankam, bemerkte sie den Atemgeruch des Deutschen. Ganze 3,45 Promille hatte er mit sich herumgefahren.

