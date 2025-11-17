Fast 4 Promille: Betrunkener Autofahrer bei Unfall auf A2 schwer verletzt
Börde - Am Montagabend wurde ein betrunkener Autofahrer bei einem Unfall auf der A2 in der Börde (Sachsen-Anhalt) schwer verletzt.
Der Mann war gegen 17.18 Uhr auf der A2 auf Höhe Kilometer 109,5 unterwegs, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte.
Aus ungeklärter Ursache kam der 39-Jährige nach rechts von der Straße ab. Er geriet hinter die Schutzplanke, kollidierte mehrfach mit ihr und fuhr mehrere hundert Meter durch den Grünstreifen.
Anschließend konnte er seinen Wagen stoppen - allerdings bereits schwer verletzt.
Als die Polizei ankam, bemerkte sie den Atemgeruch des Deutschen. Ganze 3,45 Promille hatte er mit sich herumgefahren.
Seinen Führerschein musste er abgeben, genauso wie eine Blutprobe. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa