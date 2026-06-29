Sieben Menschen verletzt, einer tot: Kleinbus und Auto kollidieren auf A2 in NRW
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Von Frank Christiansen
Hamm - Bei einer Kollision eines Kleinbusses mit einem Auto sind auf der A2 bei Hamm in Richtung Oberhausen sieben Personen verletzt worden. Ein Mensch soll ums Leben gekommen sein.
Letzteres wollte die zuständige Autobahnpolizei Dortmund offiziell nicht bestätigen, weil die Angehörigen noch nicht informiert werden konnten.
Kleinbus und Auto hatten polnische Kennzeichen. Von den sieben Verletzten sei ein Mensch schwer verletzt.
Die Unfallursache war zunächst unklar, die A2 war in Richtung Oberhausen nach dem Unfall um 3.50 Uhr zeitweise voll gesperrt.
Um kurz vor 7 Uhr wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben.
Titelfoto: Max Lametz/dpa