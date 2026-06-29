Sieben Menschen verletzt, einer tot: Kleinbus und Auto kollidieren auf A2 in NRW

Hamm - Bei einer Kollision eines Kleinbusses mit einem Auto sind auf der A2 bei Hamm in Richtung Oberhausen sieben Personen verletzt worden. Ein Mensch soll ums Leben gekommen sein.

Der Kleinbus landete nach dem Crash im Grünstreifen neben der A2. © Max Lametz/dpa

Letzteres wollte die zuständige Autobahnpolizei Dortmund offiziell nicht bestätigen, weil die Angehörigen noch nicht informiert werden konnten.

Kleinbus und Auto hatten polnische Kennzeichen. Von den sieben Verletzten sei ein Mensch schwer verletzt.