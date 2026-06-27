Hitze sprengt A2 an mehreren Stellen auf: Reisende sollen Autobahn meiden

Burg/Ziesar – Auf der A2 brauchen Autofahrer derzeit starke Nerven. Wegen massiver Hitzeschäden an der Fahrbahn sind gleich zwei Abschnitte voll gesperrt.

Durch die Bauarbeiten und Sperrungen auf der A2 staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Betroffen sind der Bereich bei Burg (Landkreis Jerichower Land) in Fahrtrichtung Hannover sowie ein Abschnitt zwischen Ziesar und Wollin in Richtung Berlin. Dort hatte die Hitze dem Beton so stark zugesetzt, dass der Verkehr nicht mehr sicher über die Fahrbahn rollen konnte.

Der Landkreis Jerichower Land rät Reisenden, genau zu prüfen, ob eine Fahrt über die betroffene Strecke wirklich notwendig ist, berichtet die Deutsche Presseagentur. Auch die Umleitungen sind demnach stark belastet, heißt es. Wer kann, sollte die A2 großräumig meiden.

Besonders wichtig: Autofahrer sollten sich nicht blind auf Navigationsdienste verlassen. Die tatsächlichen Wartezeiten sollen deutlich länger sein, als etwa bei Google Maps angezeigt wird.

Wer dennoch losfährt, sollte ausreichend Getränke, Essen und wichtige Medikamente mitnehmen.

An beiden Schadstellen laufen Reparaturarbeiten. Der Abschnitt bei Burg könnte möglicherweise früher freigegeben werden als zunächst gedacht. Zwischen Ziesar und Wollin dürfte die Sperrung dagegen möglicherweise länger dauern, weil die Schäden dort größer sind.